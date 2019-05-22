Afganistan'da İntihar Saldırısı: 3 Sivil Hayatını Kaybetti
Afganistan'ın Gazne şehrinde düzenlenen bombalı intihar saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybetti. Afganistan İçişleri Bakanlığı 4 saldırganın bulunduğu bomba yüklü zırhlı aracın Gazne kent merkezi girişinde infilak etmesi sonucu 2 polis ile bir çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Afganistan'ın Gazne şehrinde düzenlenen bombalı intihar saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi 4 saldırganın bulunduğu bomba yüklü zırhlı aracın Gazne kent merkezi girişinde infilak etmesi sonucu 2 polis ile bir çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com