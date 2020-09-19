Afganistan'da il şura başkan yardımcısı saldırı sonucu hayatını kaybetti
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Afganistan'da il şura başkan yardımcısı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Afganistan'da Paktia vilayeti İl Şura Başkan Yardımcısı Ayub Gharwal'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Afganistan'da il şura başkan yardımcısı saldırı sonucu hayatını kaybetti
19.09.2020 12:02 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:06
Afganistan'da Paktia vilayeti İl Şura Başkan Yardımcısı Ayub Gharwal'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan habere göre, Paktia vilayeti İl Şura Başkan Yardımcısı Ayub Gharwal, vilayetteki Gardez şehrinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Gharwal'ın, Paktia Üniversitesi'ne gitmek için yolda olduğu sırada Boland Manzel bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradığı ifade edildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Öte yandan, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin yaptığı açıklamada Ayub Gharwal'a yapılan saldırıyı kınadığı ve olayı araştırmak için bir ekip görevlendirdiği belirtildi. Gani'nin, Afgan güçlerinin 'teröristlere ve suçlulara' karşı mücadelesinin devam edeceğini de söylediği ifade edildi.


- Afganistan

Kaynak: DHA

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