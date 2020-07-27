Afganistan'da helikopter düştü: 5 yaralı Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, Helmand'ın Kacaki bölgesinde bir helikopterin düştüğünü ve kazada iki kişinin yaralandığını bildirdi.

Helikopterin hangi kuruma ait olduğu açıklanmazken görgü tanıkları, düşen helikopterin Afgan Hava Kuvvetlerine ait olduğunu ve kazada 1 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Kazanın nedeni henüz açıklanmadı.

Kaynak: AA