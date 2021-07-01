Afganistan'da eski Belh valisi Nur'un evine roketli saldırı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan'da eski Belh valisi Nur'un evine roketli saldırı: 2 yaralı

Afganistan'da eski Belh valisi Nur'un evine roketli saldırı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin eski Valisi Ata Muhammed Nur'un evine düzenlenen roketli saldırıda 2 kişi yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin eski Valisi Ata Muhammed Nur'un evine düzenlenen roketli saldırıda 2 kişi yaralandı.

Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, basına yaptığı açıklamada, Belh'in merkezi Mezar-ı Şerif kentinde eski Belh valisi ve siyasi liderlerden biri olan Ata Muhammed Nur'un evine akşam saatlerinde roketli saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 2 kişinin yaralandığını ifade eden Hadidi, saldırının, Nur'un bazı milletvekilleri ve siyasilerle toplantı yaptığı sırada gerçekleştiğini belirtti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, roket mermisi Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Danışmanı Muhammed Muhakkik'in oğlu Belh Milletvekili Ali Muhakkik'in makam aracına isabet etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin kuzeyinde Taliban saldırılarının artması ve peş peşe ilçelerin Taliban kontrolüne geçmesinin ardından başta eski Belh valisi Nur olmak birçok siyasi lider Taliban'a karşı hareket başlatmak için Mezar-ı Şerif kentine gelmişti.

Ülkede şiddet olayları arttı

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, saldırılar devam ediyor.

Son 2 ayda ise ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 45'i aştı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Taliban, kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

Taliban ise ülkenin yüzde 80'ini kontrol ettiğini savunuyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan yaklaşık 60 ilçedeki bazı beldeler, Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki mücadele sürüyor, 407 ilçenin 190 kadarında çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Son dakika: 12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SULTANAHMET'TEKİ CANLI BOMBA SALDIRISINA BAKAN MAHKEME: SALDIRI VAHAMET BOYUTUNDADIR
Son dakika: 12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SULTANAHMET'TEKİ CANLI BOMBA SALDIRISINA BAKAN MAHKEME: SALDIRI VAHAMET BOYUTUNDADIR
Afganistan ve Irak'ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü
Afganistan ve Irak'ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü
İnatçı keçi, kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık verdi
İnatçı keçi, kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Alişan Şener Şen Kenan Doğulu Kerem Kamışlı
Spor Cristiano Diego Costa Burak Elmas Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afganistan'da eski Belh valisi Nur'un evine roketli saldırı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 20:17:18. #1.15#

title