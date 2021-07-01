Afganistan'da eski Belh valisi Nur'un evine roketli saldırı: 2 yaralı

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin eski Valisi Ata Muhammed Nur'un evine düzenlenen roketli saldırıda 2 kişi yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin eski Valisi Ata Muhammed Nur'un evine düzenlenen roketli saldırıda 2 kişi yaralandı.

Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, basına yaptığı açıklamada, Belh'in merkezi Mezar-ı Şerif kentinde eski Belh valisi ve siyasi liderlerden biri olan Ata Muhammed Nur'un evine akşam saatlerinde roketli saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 2 kişinin yaralandığını ifade eden Hadidi, saldırının, Nur'un bazı milletvekilleri ve siyasilerle toplantı yaptığı sırada gerçekleştiğini belirtti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, roket mermisi Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Danışmanı Muhammed Muhakkik'in oğlu Belh Milletvekili Ali Muhakkik'in makam aracına isabet etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin kuzeyinde Taliban saldırılarının artması ve peş peşe ilçelerin Taliban kontrolüne geçmesinin ardından başta eski Belh valisi Nur olmak birçok siyasi lider Taliban'a karşı hareket başlatmak için Mezar-ı Şerif kentine gelmişti.

Ülkede şiddet olayları arttı

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, saldırılar devam ediyor.

Son 2 ayda ise ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 45'i aştı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Taliban, kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

Taliban ise ülkenin yüzde 80'ini kontrol ettiğini savunuyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan yaklaşık 60 ilçedeki bazı beldeler, Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki mücadele sürüyor, 407 ilçenin 190 kadarında çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat