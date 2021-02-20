Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 kişi öldü
20.02.2021 09:09 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:12
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Darul Aman Caddesi ve Kart-i Pervan bölgelerinde bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.
Faramarz, saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat