Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 kişi öldü
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Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

20.02.2021 09:09 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:12
Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Darul Aman Caddesi ve Kart-i Pervan bölgelerinde bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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