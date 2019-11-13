Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 7 yaralı
Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
13.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:33
Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Saldırı, başkent Kabil'de, bomba yüklü araçla düzenlendi. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: DHA