Afganistan'da 5 kenti ele geçiren Taliban, hapishanelerde bulunan tüm suçluları serbest bırakmaya başladı
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Afganistan'da 5 kenti ele geçiren Taliban, hapishanelerde bulunan tüm suçluları serbest bırakmaya başladı

Afganistan'da 5 kenti ele geçiren Taliban, hapishanelerde bulunan tüm suçluları serbest bırakmaya başladı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ülkedeki ilerleyişini sürdüren Taliban, stratejik noktalardan birisi olarak gösterilen Kunduz ve Sar-i Pul'un ardından Talukan'da da hakimiyeti sağlayıp ele geçirdiği şehirlerin sayısını 5'e yükseltti. Taliban'ın ülkedeki ilerleyişi sosyal medya üzerinden yayınlanan videolarla da gözler önüne serilirken, bölgeden gelen son görüntülerde Taliban'ın ele geçirdiği şehirlerdeki hapishanelerde bulunan tüm suçluları serbest bıraktığı yer alıyor.

Afganistan'da Taliban güçleri, hükümet güçleriyle şiddetli çatışmalar sonrası ülkenin kuzeyindeki önemli kentlerden Kunduz, Sar-i Pul ve Talukan'ı ele geçirdi. Böylece Cuma gününden bu yana beş vilayet başkenti Taliban güçleri tarafından alınmış oldu.

ATEŞKES KONUSUNDA BİR ANLAŞMA YOK

Binaların ve dükkanların alevler içinde kaldığı Kunduz kentinde kaos yaşandığı ve kent merkezine Taliban bayrağının çekildiği bildiriliyor. Öte yandan Taliban ise hükümetle ateşkes konusunda bir anlaşma olmadığını söyledi.

Afganistan'da 5 kenti ele geçiren Taliban, hapishanelerde bulunan tüm suçluları serbest bırakmaya başladı

TALİBAN HAPİSHANELERDEKİ SUÇLULARI DA SERBEST BIRAKIYOR

Afganistan'daki ilerleyişine hız kesmeden devam eden Taliban'ın ülkedeki hakimiyetine ilişkin sosyal medyada da çok sayıda video paylaşılırken, bölgeden gelen son görüntülerde Taliban'ın ele geçirdiği şehirlerdeki hapishanelerde bulunan tüm suçluları serbest bıraktığı da yer alıyor.

Milyonlarca paylaşım alan videoda, hapishanelerden tahliye edilen çok sayıda suçlunun eşyalarıyla birlikte kalabalıklar halinde hareket ettikleri görülüyor.

ABD VE İNGİLTERE'DEN VATANDAŞLARINA "ÜLKEYİ TERK EDİN" ÇAĞRISI

Ülkede şiddet olaylarının artması ve Taliban'ın ilerleyişi nedeniyle ABD ve İngiltere'nin Kabil Büyükelçilikleri de Afganistan'daki vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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