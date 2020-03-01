Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Taliban üyesi mahkumların serbest bırakılması yönünde taahhüt yok

01.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 01.03.2020 18:23

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından, Taliban üyesi 5 bin mahkumun serbest bırakılması konusunda herhangi bir taahhüt olmadığını duyurdu.



Gani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan "Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle