Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Taliban üyesi mahkumların serbest bırakılması yönünde taahhüt yok
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD ile Taliban arasında dün imzalanan barış anlaşmasının ardından, Taliban üyesi 5 bin mahkumun serbest bırakılması konusunda herhangi bir taahhüt olmadığını duyurdu.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından, Taliban üyesi 5 bin mahkumun serbest bırakılması konusunda herhangi bir taahhüt olmadığını duyurdu.
Gani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan "Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle