Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini söyledi

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini söyledi
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini bildirdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini bildirdi.

Gani, yayınladığı videolu mesajında, Afganistan'ın dayatılmış bir savaşla karşı karşıya kaldığını ve ülke genelinde yaşanan durumdan haberdar olduğunu belirtti.

Afganistan savunma, güvenlik ve halk güçlerinin ülke topraklarını savunmak için büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Gani, bu konuda hem halk güçlerine hem de hükümet güçlerine teşekkür etti.

Gani, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Bu konuda uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor." dedi.

Böyle bir durumda Afgan güçlerinin uyum içerisinde olmalarının kendileri için öncelik olduğuna dikkati çeken Gani, bu konuda ciddi çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Gani, Afgan halkının daha fazla mülteci durumuna düşmesini ve şiddet olaylarının daha fazla ilerlemesini engellemek için çalışmalara odaklanacağını vurguladı.

Bu dayatılmış savaşın daha fazla Afgan halkının canına mal olmasına, son 20 yıl içerisindeki elde edilen kazanımlarının yok edilmesine izin vermeyeceklerine işaret eden Gani, "Bu konuda hem yurt içinde hem yurt dışında danışmalarımız devam ediyor. Bu görüşmelerden çıkacak sonucu en kısa zamanda halkımızla paylaşacağım." diye konuştu.

Taliban vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzey ve güneyde olmak üzere 18 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 16 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

BM'den 'Afganistan kontrolden çıkıyor' uyarısı
BM'den "Afganistan kontrolden çıkıyor" uyarısı
Afganistan'ın merkezi ve güneyinde 3 vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın merkezi ve güneyinde 3 vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Erdoğan Yüksek Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Müge Anlı Deniz Akkaya Burcu Esmersoy
Spor Mesut Özil Lionel Messi Hakan Reçber Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 13:02:12. #1.16#

title