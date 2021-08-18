Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani "Toplantıya gidiyorum" diyerek ülkeden kaçmış

Taliban'ın Afganistan'ın 31 kentini ele geçirdikten sonra başkent Kabil'e girmesi sonrasında ülkesinden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin gidişiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Eski Afgan milletvekili Elay Erşad, Gani'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan 15 Ağustos'ta savunma bakanlığının toplantısına katılacağını söyleyerek helikopterle ayrıldığını, ülkeyi terk ettiğini daha sonra öğrendiklerini anlattı.

Afganistan'da mayıstan bu yana saldırılarını arttırarak sürdüren Taliban, ülkenin yönetimini ele geçirildi. 10 gündür şehir merkezlerine saldıran ve 31 ili ele geçiren Taliban, son olarak başkent Kabil'e girerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü sağladı.

UMMAN'DA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. Gani'nin ailesiyle birlikte önce Tacikistan'a sonra da Umman'a geçtiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde hareket etmesi kimilerini şaşırtırken, büyük kaçışla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

"TOPLANTIYA GİDİYORUM" DEMİŞ

BBC'ye konuşan eski Afgan milletvekili Elay Erşad, Gani'nin Afgan başkanlık sarayından 15 Ağustos'ta "savunma bakanlığının toplantısına katılacağını söyleyerek" helikopterle ayrıldığını, ülkeyi terk ettiğini daha sonra öğrendiklerini anlattı.

"BEN KADIN OLARAK KALDIM SEN KAÇTIN"

Gani'yi "cesaretsiz" olarak nitelendiren Erşad, geri döneceğini düşünmediğini ama dönseydi gözlerinin içine bakarak "Ben bir kadın olarak burada kaldım ama sen kaçtın" demek istediğini söyledi.