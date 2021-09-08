'Afgan vatandaşların Türkiye vatandaşlığına geçirildiği' iddialarına yalanlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Afgan vatandaşların Türkiye vatandaşlığına geçirildiği' iddialarına yalanlama

'Afgan vatandaşların Türkiye vatandaşlığına geçirildiği' iddialarına yalanlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali NargünerANKARA (İHA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 'Afgan vatandaşların Türkiye vatandaşlığına geçirildiği' yönündeki iddiaları yalanladı.

Ali Nargüner

ANKARA (İHA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 'Afgan vatandaşların Türkiye vatandaşlığına geçirildiği' yönündeki iddiaları yalanladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Afgan vatandaşların Türkiye vatandaşlığına geçirilmesi yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek bir açıklama yayımladı. Taksitle ödeme usulü ile herhangi bir şekilde vatandaşlık kazanılmasının mümkün olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir siyasi parti sözcüsünün bugün yapmış olduğu açıklamaya istinaden aşağıdaki bilgilendirmenin yapılmasına gerek duyulmuştur:

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre yabancı: genel olarak Türkiye'de 5 yıl kesintisiz geçerli ikamet izni ile bulunması veya bir Türk vatandaşı ile 3 yıl evli olması ya da Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım gerçekleştirilmesi halinde bizzat kendisi veya resmi vekilin başvurması üzerine milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel bir hali bulunmaması şartıyla Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir. ABD'nin, bedeli karşılığında 3 bin Afganlıyı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırdığı yönünde iddialar ise kesinlikle doğru değildir. Ayrıca iddia edildiği gibi Türk vatandaşlığı mevzuatına göre taksitle ödeme usulü ile herhangi bir şekilde vatandaşlık kazanılması mümkün değildir. Kaynağı belli olmayan, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan iddiaları kamuoyu ile paylaşarak kurumları rencide etmek, itibarını zedelemek ve milletimizi bu asılsız bilgiler ile yanıltmak kabul edilebilir değildir. Daha önce de benzer iddialar defalarca kez ortaya atılmış, tüm bu asılsız iddialar somut belge ve veriler ile çürütülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığa tahliye
PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığa tahliye
Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da tamamlandı
Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da tamamlandı
Genetiğe ışık tutan 10 yıllık çalışma sonuçlandı: Türkler, İtalya ve İspanya halklarıyla benzerlik gösteriyor
Genetiğe ışık tutan 10 yıllık çalışma sonuçlandı: Türkler, İtalya ve İspanya halklarıyla benzerlik gösteriyor

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Murat Kurum Yaşar Güler Mansur Yavaş
Magazin Cem Yılmaz Düm Tek Tek Münir Özkul Acun Ilıcalı
Spor Marcao Ozan Tufan Çağdaş Atan Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
'Afgan vatandaşların Türkiye vatandaşlığına geçirildiği' iddialarına yalanlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 18:12:20. #1.14#

title