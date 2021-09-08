'Afgan vatandaşların Türkiye vatandaşlığına geçirildiği' iddialarına yalanlama

Ali NargünerANKARA (İHA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 'Afgan vatandaşların Türkiye vatandaşlığına geçirildiği' yönündeki iddiaları yalanladı.

Ali Nargüner

ANKARA (İHA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 'Afgan vatandaşların Türkiye vatandaşlığına geçirildiği' yönündeki iddiaları yalanladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Afgan vatandaşların Türkiye vatandaşlığına geçirilmesi yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek bir açıklama yayımladı. Taksitle ödeme usulü ile herhangi bir şekilde vatandaşlık kazanılmasının mümkün olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir siyasi parti sözcüsünün bugün yapmış olduğu açıklamaya istinaden aşağıdaki bilgilendirmenin yapılmasına gerek duyulmuştur:

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre yabancı: genel olarak Türkiye'de 5 yıl kesintisiz geçerli ikamet izni ile bulunması veya bir Türk vatandaşı ile 3 yıl evli olması ya da Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım gerçekleştirilmesi halinde bizzat kendisi veya resmi vekilin başvurması üzerine milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel bir hali bulunmaması şartıyla Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir. ABD'nin, bedeli karşılığında 3 bin Afganlıyı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırdığı yönünde iddialar ise kesinlikle doğru değildir. Ayrıca iddia edildiği gibi Türk vatandaşlığı mevzuatına göre taksitle ödeme usulü ile herhangi bir şekilde vatandaşlık kazanılması mümkün değildir. Kaynağı belli olmayan, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan iddiaları kamuoyu ile paylaşarak kurumları rencide etmek, itibarını zedelemek ve milletimizi bu asılsız bilgiler ile yanıltmak kabul edilebilir değildir. Daha önce de benzer iddialar defalarca kez ortaya atılmış, tüm bu asılsız iddialar somut belge ve veriler ile çürütülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı