Afgan mülteciler bu kez yangının yolları kapattığı Datça'da görüntülendi! Vatandaşlar fark edip jandarmaya ihbar etti

Türkiye bir yandan yangınlarla mücadele ederken diğer yandan Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sonrası sınırımıza akın eden mültecilerin durumunu tartışıyor. Bu kez çok sayıda mülteci Muğla'nın Datça ilçesi Değirmenbükü koyunda görüntülenirken, sosyal medyaya düşen videoda vatandaşların ihbarı sonrası jandarmanın olay yerine intikalinin beklendiği anlar yer alıyor. Yangın nedeniyle Datça-Marmaris yolunun kapalı olmasına rağmen onlarca kişinin o bölgeye nasıl geldikleri ise merak konusu oldu.

Türkiye 28 Temmuz itibarıyla başlayan orman yangınlarıyla kıyasıya bir mücadele sürdürürken diğer yandan da Taliban'ın Afganistan'da alan genişletmesi sonrasında sınırımıza akın eden Afgan mültecileri tartışıyor. Göçmenlerle ilgili neredeyse her gün sosyal medyada yeni bir video ortaya çıkarken, son görüntü ise yangınların da tehdit ettiği Datça'dan geldi.

YOL KAPALIYKEN BUNCA MÜLTECİ NASIL GELDİ?

Muğla'nın Datça ilçesi Değirmenbükü koyunda vatandaşlar tarafından çekilen videoda, onlarca Afgan mültecinin Datça-Marmaris yolu yangın nedeniyle kapalı olmasına rağmen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bölgeye terk edildikleri görülüyor.

JANDARMAYA İHBAR ETTİLER

Arazide nöbette bulunan vatandaşların fark edip jandarmaya ihbar ettiği onlarca göçmenin Datça'ya nasıl ve neden geldikleri büyük merak konusu olurken, videoyu sosyal medya üzerinden paylaşan çok sayıda kullanıcı yetkililerden konuyla ilgili açıklama beklediklerini ifade etti.