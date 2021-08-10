Afgan hükümet güçleriyle Taliban arasındaki çatışmalar hız kazandı
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Afgan hükümet güçleriyle Taliban arasındaki çatışmalar hız kazandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan Savunma Bakanlığı ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Dand, Zirey ve merkez ilçelerinde Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Afganistan Savunma Bakanlığı ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Dand, Zirey ve merkez ilçelerinde Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırılarda 47 Taliban üyesinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 25 militanın da yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırıda Taliban'a ait 2 sığınak, 1 araç, çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiği kaydedildi.

Afgan hükümet güçleriyle Taliban arasındaki çatışmalar hız kazandı
Afgan hükümet güçleriyle Taliban arasındaki çatışmalar hız kazandı
Afgan hükümet güçleriyle Taliban arasındaki çatışmalar hız kazandı
Afgan hükümet güçleriyle Taliban arasındaki çatışmalar hız kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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