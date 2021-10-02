Afgan baba çocuklarını pazarda böyle satmaya çalıştı! Oğlu için 224, kızı için 114 dolar istedi - Haberler
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Afgan baba çocuklarını pazarda böyle satmaya çalıştı! Oğlu için 224, kızı için 114 dolar istedi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından artan ekonomik kriz, dar gelirli Afganların ev eşyalarını satmasına neden olmuştu. Bölgeden gelen son görüntülerde ise bir babanın iki çocuğunu pazarda satmaya çalıştığı görüldü. Adamın oğlu için 224 dolar, kızı içinse 114 dolar istediği öğrenildi.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele alması sonrası yaşanılan kaosun izleri halen devam ediyor. Hükümetin düşmesinin ardından, bankaların yaklaşık iki hafta kapalı kalması ve nakit ihtiyacına yetişememesi, artan işsizlik ve yoksulluk ile karşı karşıya kalan Afgan halkı, yıllardır emek vererek kurdukları evlerindeki eşyaları, ikinci el pazarında satıyor.

Yaşadıkları zorluk bununla da sınırlı kalmadı. Sosyal medyada yer alan bir görüntüde Afgan bir adamın çocuklarını pazarda satmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Bu videonun yayınlanması, sosyal medyada geniş yer buldu ve Taliban yönetimi altındaki insanların içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi. Babanın oğlu için 224 dolar, kızı içinse 114 dolar istediği öğrenildi.

Twitter'da konuyla ilgili paylaşım yapan kullanıcılar, "Afganistan'da bir baba durumu olmadığı ve bakamadığını söyleyerekiki çocuğunu pazar yerinde satmaya çalışıyor.", "Bir babanın bunu yapması ve o toplumun bunu seyrediyor oluşu çok üzüntü verici bir durum.", "Tarihte gönüllü kölelik de bu şekilde ortaya çıkmadı mı?!" şeklinde yorumlar yazdı.

Afgan baba çocuklarını pazarda böyle satmaya çalıştı! Oğlu için 224, kızı için 114 dolar istedi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afgan baba çocuklarını pazarda böyle satmaya çalıştı! Oğlu için 224, kızı için 114 dolar istedi - Haberler
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