Afgan baba çocuklarını pazarda böyle satmaya çalıştı! Oğlu için 224, kızı için 114 dolar istedi

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele alması sonrası yaşanılan kaosun izleri halen devam ediyor. Hükümetin düşmesinin ardından, bankaların yaklaşık iki hafta kapalı kalması ve nakit ihtiyacına yetişememesi, artan işsizlik ve yoksulluk ile karşı karşıya kalan Afgan halkı, yıllardır emek vererek kurdukları evlerindeki eşyaları, ikinci el pazarında satıyor.

PAZARDA ÇOCUKLARINI SATMAYA ÇALIŞTI

Yaşadıkları zorluk bununla da sınırlı kalmadı. Sosyal medyada yer alan bir görüntüde Afgan bir adamın çocuklarını pazarda satmaya çalıştığı anlar yer aldı.

OĞLUNA 224, KIZINA 114 DOLAR İSTEDİ

Bu videonun yayınlanması, sosyal medyada geniş yer buldu ve Taliban yönetimi altındaki insanların içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi. Babanın oğlu için 224 dolar, kızı içinse 114 dolar istediği öğrenildi.

TEPKİ TOPLADI



Twitter'da konuyla ilgili paylaşım yapan kullanıcılar, "Afganistan'da bir baba durumu olmadığı ve bakamadığını söyleyerekiki çocuğunu pazar yerinde satmaya çalışıyor.", "Bir babanın bunu yapması ve o toplumun bunu seyrediyor oluşu çok üzüntü verici bir durum.", "Tarihte gönüllü kölelik de bu şekilde ortaya çıkmadı mı?!" şeklinde yorumlar yazdı.

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