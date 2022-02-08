Affet şarkı sözleri, Müslüm Gürses Affet şarkı sözleri nelerdir?

Yapmış olduğu arabesk tarzdaki şarkılarla gariban halkın sesi olmuş ve gönüllerinde taht kurmuştur. Vefat etmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen eserleri hala popüler ve ölümsüzdür. İnsanlar kederli ve dertli olduklarında ilk durakları Müslüm Baba olmaktadır. Biz de bu habermizde Müslüm Gürses'in internette en çok aranan şarkılarından biri olan ''Affet'' şarkısının sözlerini sizlerle paylaşıyoruz. İşte, Müslüm Gürses ''Affet'' şarkı sözleri.

MÜSLÜM GÜRSES AFFET ŞARKI SÖZLERİ

Eğer seni kırdıysam

Darıl bana

Ama bir gün beni ararsan

Bak ruhuna

Birden gecem tutarsa

Güneşi çevir bana

Sevgilim bağışla

Biraz zor olsa da

Affet beni akşamüstü

Gölgem uzarken

Öğleden sonra affet

Ne zaman istersen

Affet beni gece vakti

Ay doğmuş süzülürken

Sabaha kalmadan affet

Tam ayrılık derken

Çünkü sen çölüme yağmur oldun

Sen geceme gündüz oldun

Sen canıma yoldaş oldun

Sen kışıma yorgan oldun.

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