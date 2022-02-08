Affet şarkı sözleri, Müslüm Gürses Affet şarkı sözleri nelerdir?
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Müslüm Gürses ya da gerçek adıyla Müslüm Akbaş, Türk arabesk ve halk müziği sanatçısı, söz yazarı, besteci ve oyuncudur. 40'ın üzerinde filmde oynamıştır.Ülkemizde ''Müslüm Baba'' ya da ''Arabeskin Babası'' olarak bilinir. Müslüm Gürses'i bu kadar seven halk onun şarkılarını dinlemekte, ezberlemekte ve internette araştırmaktadır.
Yapmış olduğu arabesk tarzdaki şarkılarla gariban halkın sesi olmuş ve gönüllerinde taht kurmuştur. Vefat etmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen eserleri hala popüler ve ölümsüzdür. İnsanlar kederli ve dertli olduklarında ilk durakları Müslüm Baba olmaktadır. Biz de bu habermizde Müslüm Gürses'in internette en çok aranan şarkılarından biri olan ''Affet'' şarkısının sözlerini sizlerle paylaşıyoruz. İşte, Müslüm Gürses ''Affet'' şarkı sözleri.
MÜSLÜM GÜRSES AFFET ŞARKI SÖZLERİ
Eğer seni kırdıysam
Darıl bana
Ama bir gün beni ararsan
Bak ruhuna
Birden gecem tutarsa
Güneşi çevir bana
Sevgilim bağışla
Biraz zor olsa da
Affet beni akşamüstü
Gölgem uzarken
Öğleden sonra affet
Ne zaman istersen
Affet beni gece vakti
Ay doğmuş süzülürken
Sabaha kalmadan affet
Tam ayrılık derken
Çünkü sen çölüme yağmur oldun
Sen geceme gündüz oldun
Sen canıma yoldaş oldun
Sen kışıma yorgan oldun.