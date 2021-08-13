Afetzedelerin sorunları Afet Koordinasyon Merkezi'nde çözülüyor
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Afetzedelerin sorunları Afet Koordinasyon Merkezi'nde çözülüyor

Afetzedelerin sorunları Afet Koordinasyon Merkezi'nde çözülüyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel nedeniyle zor durumda kalan afetzedeler, Kaymakamlık tarafından kurulan Afet Koordinasyon Merkezi çadırında sorunlarına çözüm arıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel nedeniyle zor durumda kalan afetzedeler, Kaymakamlık tarafından kurulan Afet Koordinasyon Merkezi çadırında sorunlarına çözüm arıyor.

İlçe merkezine kurulan çadırdaki masalara giden afetzedeler, kayıp ihbarı, araç ve evlerde oluşan maddi hasarlar gibi tüm konuları yetkililere bildiriyor.

Sel sırasında Bozkurt'ta olan afetzede Sevil Aydoğan, "Zararımız evimizle ilgili, giremiyoruz eve. Onun için müracaat ettim şimdi. Bakan Bey'le, Süleyman Soylu'yla konuştum. Gerekli yardımı yapacaklar. İstanbul'a döneceğiz. İstanbul'da oturuyoruz zaten." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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