Afet farkındalık eğitimi yarın Gölbaşı'nda başlıyor
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Afet farkındalık eğitimi yarın Gölbaşı'nda başlıyor

Afet farkındalık eğitimi yarın Gölbaşı'nda başlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Kaymakamlığı AFAD ve ADAK iş birliği ile önemli bir eğitim çalışmasına imza atacak.

Gölbaşı Belediyesi ile Gölbaşı Kaymakamlığı, AFAD ve ADAK ortaklığında 2021 yılı AFAD Farkındalık Yılı sebebi ile 'Afet Farkındalık Eğitimi' verecek. 1 -7 Haziran tarihleri arasında Gölbaşı Belediyesi Atatürk Sahil Parkı'nda 10.30-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan Gölbaşı Kaymakamlığı Programı kapsamında; sunumlar, tiyatro ve arama kurtarma tatbikatı yapılacak.

Afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerin anlatılacağı eğitime katılmaları noktasında bütün Gölbaşılılara çağrıda bulunan Başkan Ramazan Şimşek "Deprem kuşağında yer alan ülkemizde bilincin artması ve olası durumlarda tedbirlerin üst düzeyde alınabilesi amacıyla hayata geçirilen bu programımıza bütün Gölbaşılı vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Sadece depremler değil; Gölbaşımızda hortum ve sel felaketi ile de karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun yanı sıra çığ, heyelan gibi doğal afetlere karşı da alınması gereken önlemler hakkında bilgi alma şansınız olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler

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