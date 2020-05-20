Afet Barınma Sistemleri üretimi fabrikasında inceleme
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Afet Barınma Sistemleri üretimi fabrikasında inceleme

Türk Kızılayı tarafından Afet Barınma Sistemleri üretiminin yapılacağı Malatya'da atıl şekilde duran vagon fabrikasında inceleme yapıldı.

Afet Barınma Sistemleri üretimi fabrikasında inceleme
20.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:14

Türk Kızılayı tarafından Afet Barınma Sistemleri üretiminin yapılacağı Malatya'da atıl şekilde duran vagon fabrikasında inceleme yapıldı.

Vagon fabrikası alanında düzenleme yapılması nedeniyle gerçekleştirilen inceleme gezisine, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kızılay Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ile ilgili Daire Başkanları ve şube müdürleri katıldı.

İnşaat alanında incelemelerde bulundular

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, inşaat çalışmaları hakkında bilgiler alarak açıklamalarda bulundular.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 40 yıldır Malatya gündemini meşgul eden Vagon Onarım Fabrikası alanının büyük bir yatırım alanına dönüştüğünü söyleyerek, bunun Malatya için bir gurur tablosu olduğunu dile getirdi. Tüfenkci, "Malatya ve Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu gayretli çalışmalarından dolayı Kızılay Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Özverili bir çalışma sergilenmekte. Afet Barınma Sistemlerinin üretiminin yapılacağı ve Türkiye'nin en büyük fabrikasının ve hatta Dünyanın en büyük fabrikasının Malatya'da kuruluyor olması bizleri gururlandırmaktadır" dedi.

40 yıldır kaderine terkedilen fabrika açılacak

Başkan Gürkan ise ilgili firma personellerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek, "Bu yatırımın buraya gelmesinde emeği bulunanlara teşekkür ediyorum. Malatya'da yıllardır çözülmeyen üç temel sorun vardı. Bunlar Vagon Onarım Fabrikası, Kuzey Çevre Yolu ve Kayısı. 40 yıldır kaderine terk edilen ve 500 dönümlük bir alan içerisinde bulunan Vagon Onarım Fabrikası alanının değerlendirilerek yeniden ekonomiye kazandırılması ve yeni istihdam alanı oluşturulması çok önemli. Bu alanda inşa edilecek olan fabrikalar tekstil ve barınma sistemleri üretecek. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda Kızılay'ın ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri karşılamak için buraya geldik ve incelemelerde bulunuyoruz" diye konuştu.

Malatya için önemli olan diğer konularda da Belediye olarak girişimlerinin ve çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Gürkan, Kuzey Çevre Yolu ile ilgili olarak ilgili bakanlık düzeyinde görüşmelerinin devam ettiğini, kayısı konusunda da önümüzdeki aylarda hizmete girmesi planlanan Kuru Kayısı Lisanslı Soğuk Hava Deposu ve Borsasının büyük katkı sağlayacağını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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