AFAD: Yurtlarda karantinaya alınan 67 bin 197 kişiden 37 bin 944'ü tahliye oldu
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AFAD: Yurtlarda karantinaya alınan 67 bin 197 kişiden 37 bin 944'ü tahliye oldu

AFAD: Yurtlarda karantinaya alınan 67 bin 197 kişiden 37 bin 944'ü tahliye oldu
04.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 67 bin 197 kişiden 37 bin 944'ünün tahliye edildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 67 bin 197 kişiden 37 bin 944'ünün tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, bugüne kadar 77 ildeki 156 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 67 bin 197 kişi karantinaya alındı.

Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 37 bin 944'e ulaştı. Bu kişiler, AFAD'ın koordinesinde memleketlerine ücretsiz gönderildi.

Karantina ve tahliye işlemleri sırasında 1990 AFAD personeli görev aldı.

Ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Gruplarında 1097 AFAD personeli, 446 araçla mesai yapıyor.

AFAD'ın söz konusu faaliyetleri kapsamında harcanan miktar bugün itibarıyla 68 milyon 486 bin 214 lira oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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