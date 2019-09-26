AFAD: Size en yakın toplanma alanını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem sonrası, vatandaşların toplanma alanlarını e-devlet üzerinden öğrenebilecekleri uyarısında bulunarak Twitter'den bilgilendirici bir paylaşım yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yaşanan deprem sonrası vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, İstanbul'daki deprem sonrasında "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
"TOPLANMA ALANLARINI E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ"
Sosyal medya hesabı Twitter'den yaptıkları paylaşımda vatandaşların deprem sonrası toplama alanlarını öğrenmelerine ilişkin bir paylaşım yaptı.
AFAD "Size en yakın toplanma alanını e-devlet üzerinden (https://turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-toplanma-alani-sorgulama …) nasıl sorgulatabileceğinizi biliyor musunuz?" notuyla paylaştı.
NE OLMUŞTU?
Depremin şiddetini Avrupa Sismoloji Merkezi 5,9 olarak, Kandilli Rasathanesi 6 olarak, AFAD ise5,8 olarak duyurdu. Deprem İstanbul'un tüm ilçelerinde hissedilmişti.