AFAD: Rize'de 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), Rize'de şiddetli yağış sonrası il genelinde yaşanan sel ve su baskınları neticesinde 103 kişinin tahliye edildiği, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kaybolan 6 kişiyi ise arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), Rize'de şiddetli yağış sonrası il genelinde yaşanan sel ve su baskınları neticesinde 103 kişinin tahliye edildiği, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kaybolan 6 kişiyi ise arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, salı günü başlayıp dün akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar neticesinde, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde sel ve su baskınlarının meydana geldiğini belirtildi. Çayeli Bakır istasyonunda metrekareye 190 kilo, Çayeli TEİAŞ istasyonunda metrekareye 148 kilo ve Güneysu'da metrekareye 207 kilo yağış düştüğü belirtilerek, "Güneysu, Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde aşırı yağışlar sonucu çok sayıda ihbarın alındığı bilgisi alınmıştır. Merkez Muradiye beldesinde 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, 2 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Güneysu ilçesinde 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, 4 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Arama çalışmaları, halihazırda bölgeye ulaşan 85 personel ile devam etmektedir" denildi.

Arama çalışmalarına destek amacıyla Trabzon, Giresun ve Samsun'dan canlı arama ve kadavra köpekleri görevlendirildiği, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Taşlıdere mevkisinde arama çalışmalarına devam ettiği, AFAD'a bağlı İl Müdürlüklerinden 29, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 10 olmak üzere toplam 39 dalgıcın da görevlendirildiği kaydedildi.'103 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ'Bölgede zarar ve hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "72 köy yolu kapalı olup; İl Özel İdare yol ağında toplam 29 iş makinası 50 personel ile çalışmalar yürütülmektedir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden 1 kombi vidanjör, 1 normal vidanjör, 1 ekskavatör, 4 kamyon Güneysu ilçesine görevlendirilmiştir. Karayolları ağında kapalı yol bulunmamaktadır. Karayolları ağında toplam 6 farklı noktada 37 iş makinası ve toplam 40 personel ile çalışmalar sürdürülmektedir. İl genelinde 288 trafo merkezinde toplam 24 bin aboneye enerji verilememiştir. Arızaların giderilmesine yönelik ekip planlamaları yapılmıştır. Çayeli Büyükköy beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye beldesinden 3 kişi, merkez Karayemiş'ten 30 kişi, Ambarlık köyünden 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişi tahliye edilmiştir."

Ayrıca, Güneysu Spor Lisesi yurduna Güneysu Merkez Mahallesi'nden tahliye edilen 15 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı