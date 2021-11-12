AFAD Mobil Deprem Simülasyon aracı Kozluk ilçesinde öğrencilere deprem deneyimi kazandırdı

İlçede kurulan Afad Mobil Deprem Simülasyon Merkezine ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Eyyüp Güngör öğrencilerle beraber deprem deneyimi ve uygulamalı eğitime iştirak etti.

Kaymakam Güngör: "Ülkemiz bulunduğu özel konumu neticesinde deprem kuşağında bulunmaktadır. Bu gerçeklik deprem olma riskine karşı daima hazır bulunmamızı gerektirmektedir. AFAD Mobil Deprem Simülasyon Merkezlerimiz tarafından gerçekleştirilen uygulamalı ve teorik eğitim depreme hazır bir kuşak oluşturmada çok önemli katkılar sunmaktadır. " dedi.

Kaymakama program kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yunus Demir eşlik etti. Merkezleri afetlerdeki doğru davranış şekillerinin deneyimle kazanılmasını sağlar. Merkezler, bireylerin afet anı için doğru refleks oluşturmasına hizmet eder. Gerçeğe en yakın deprem tecrübesini sunarak vatandaşlarda afet farkındalığı oluşmasına da katkı verir. Fırat Turğut

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