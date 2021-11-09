AFAD: Malatya'da enkazdan 9 kişi yaralı çıkarıldı - Haberler
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AFAD: Malatya'da enkazdan 9 kişi yaralı çıkarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AFAD: Malatya'da enkazdan 9 kişi yaralı çıkarıldı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Malatya'da çöken binanın enkazından 9 kişinin yaralı çıkarılıp, hastaneye sevk edildiği bildirildi.

MALATYA (DHA) - AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca ( Afad ) Malatya'da çöken binanın enkazından 9 kişinin yaralı çıkarılıp, hastaneye sevk edildiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Malatya merkez Yes¸ilyurt ilçesinde bulunan ve 2 katlı oldugˆu degˆerlendirilen binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldiği belirtilerek, "Enkazdan 9 kis¸i yaralı olarak çıkarılıp hastaneye sevk edilmis¸tir. Adıyaman, Elazıgˆ, Diyarbakır, Kahramanmaras¸, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edilmis¸tir" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

 Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

 Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi
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