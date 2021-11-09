AFAD: "Malatya'da enkaz kurtarma çalışmalarında toplam 264 personel görev yapıyor" - Haberler
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AFAD: "Malatya'da enkaz kurtarma çalışmalarında toplam 264 personel görev yapıyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
AFAD:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da enkaz kurtarma çalışmalarında toplam 264 personelin görev yaptığını açıkladı.

MALATYA (İHA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Malatya'da enkaz kurtarma çalışmalarında toplam 264 personelin görev yaptığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Malatya'da yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Kahramanmaraş illerinden olay yerine ulaşan AFAD ekipleri ile itfaiye, UMKE ve STK'lardan toplam 264 personel enkazda görev yapıyor. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. - ANKARA

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