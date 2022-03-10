AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor - Haberler

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AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor

AA - Mutlu Erdem - Güncel
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AFAD'ın yemek dağıtımı Dağıtan yemekleri alan ailenin çadırlarına dönmesi Kar yağışında ısınmaya çalışan bir sivil Sivillerden detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Romanya-Ukrayna sınırındaki Siret Sınır Kapısı'nda, yoğun kar yağışına rağmen insani yardım ve sıcak...

Afad'ın yemek dağıtımı

Dağıtan yemekleri alan ailenin çadırlarına dönmesi

Kar yağışında ısınmaya çalışan bir sivil

Sivillerden detaylar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Romanya- Ukrayna sınırındaki Siret Sınır Kapısı'nda, yoğun kar yağışına rağmen insani yardım ve sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor

AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor

AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor

AA / Mutlu Erdem - Güncel

Romanya, Ukrayna, AFAD, kar, Güncel, Haberler

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