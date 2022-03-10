AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor
AA - Mutlu Erdem - Güncel
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AFAD'ın yemek dağıtımı Dağıtan yemekleri alan ailenin çadırlarına dönmesi Kar yağışında ısınmaya çalışan bir sivil Sivillerden detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Romanya-Ukrayna sınırındaki Siret Sınır Kapısı'nda, yoğun kar yağışına rağmen insani yardım ve sıcak...
Afad'ın yemek dağıtımı
Dağıtan yemekleri alan ailenin çadırlarına dönmesi
Kar yağışında ısınmaya çalışan bir sivil
Sivillerden detaylar
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Romanya- Ukrayna sınırındaki Siret Sınır Kapısı'nda, yoğun kar yağışına rağmen insani yardım ve sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.