AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor

Afad'ın yemek dağıtımı

Dağıtan yemekleri alan ailenin çadırlarına dönmesi

Kar yağışında ısınmaya çalışan bir sivil

Sivillerden detaylar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Romanya- Ukrayna sınırındaki Siret Sınır Kapısı'nda, yoğun kar yağışına rağmen insani yardım ve sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.