AFAD gönüllüleri video konferansla bayramlaştı
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AFAD gönüllüleri video konferansla bayramlaştı

AFAD gönüllüleri video konferansla bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır AFAD gönüllüleri video konferans aracılığıyla Türkiye'nin farklı şehirlerdeki gönüllülerle bayramlaştı.

Diyarbakır AFAD gönüllüleri video konferans aracılığıyla Türkiye'nin farklı şehirlerdeki gönüllülerle bayramlaştı.

Geçmişten bu yana her şart ve koşul altında çalışan AFAD personeli ve gönüllüler her şart ve koşulda yine hazır olduklarını belirterek Türkiye'nin farklı illerinden katılan gönüllülerle bayramlaştı. Diyarbakır AFAD gönüllüsü Mehmet Turgut Tayuzak zor bir sınavdan geçtiklerini böyle bir dönemde sağlıklı bir şekilde arkadaşlarıyla hazır olduğunu görmek kendisini gururlandırdığını aktardı. Tayuzak, "Her koşulda bir arada olduğumuzdan dolayı Rabbime şükrediyorum. Bu ilk genel video konferansımızdı hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Adıyaman AFAD il gönüllüsü Mehmet Burmaz ise böyle güzel bir organizasyonu yapıp kendilerini bir araya getirdiği için arkadaşlarına teşekkür etti. Manisa AFAD il gönüllüsü Aydın Ürek, bayramlaştıkları için mutlu olduklarını ve göreve hazır beklediklerini aktardı. Osmaniye AFAD il gönüllüsü Fatih Karamık, bu kutsal yolda emeği geçen arkadaşlarıyla olmaktan gurur duyduğunu coğrafi konumundan dolayı orman yangınlarına dikkat çekerek daha dikkatli olmaları gerektiğinde belirtti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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