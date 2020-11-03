AFAD gönüllük başvurusu nasıl yapılır? AFAD gönüllü başvuru şartları neler? AFAD gönüllülük başvuru ekranı

AFAD gönüllüsü olmak isteyenler, başvuru şartlarını ve başvuru ekranını sorguluyor. Afet öncesinde, esnasında ve sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda yetiştirilen AFAD gönüllüleri, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla başvuruda bulunabilirler. İşte, AFAD gönüllüsü başvuru ekranı...

AFAD çalışmalarında gönüllü olmak isteyenlerin sıklıkla araştırdığı ''AFAD gönüllüsü nasıl olunur?'' sorusunun yanıtı haberimizde. Gönüllülük eğitim programı çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşuyor. Peki, AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır?

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU ŞARTLARI

* AFAD Gönüllüsü olmaya istekli ve e-devlet şifresi olan herkes gönüllü olabilir.

* AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

* AFAD görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınıyor. Başvuruda bulunan kişiler SMS ve e-mail yoluyla https://gonullu.afad.gov.tr sayfasına yönlendirileceklerdir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU EKRANI...

AFAD GÖNÜLLÜSÜ NEDİR?

AFAD Gönüllüsü, tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.