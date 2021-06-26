AFAD ekipleri vatandaşları afetlere karşı bilinçlendiriyor
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AFAD ekipleri vatandaşları afetlere karşı bilinçlendiriyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurdukları eğitim çadırında vatandaşları bilgilendiriyor.

Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurdukları eğitim çadırında vatandaşları bilgilendiriyor.

Adapazarı ilçesindeki Aziz Duran Parkı'nda eğitim çadırı kuran AFAD ekipleri, vatandaşlara deprem ve diğer doğal afetler hakkında vatandaşlara bilgi veriyor.

Parkta piknik yapan vatandaşların yanına giden ekipler, afetlerle ilgili broşürler dağıttı.

Sakarya AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AA muhabirine, 2021 afet eğitim yılı kapsamında farklı etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla değişik noktalarda eğitimler yaptıklarını belirten Kaşkaş, "Bugün de burada açık alanda çadır kurduk. Piknik yapan vatandaşlara afet öncesinde yapılması gereken iş ve işlemlerin neler olduğunu, alınması gereken önlemlerin, tedbirlerin neler olduğu anlatıyoruz. Bir afet sırasında doğru davranış şekillerinin neler olduğunu ve sonrasında da yapılması gereken iş ve işlemlerin neler olduğunu kısa ve öz bir biçimde anlatıyoruz." diye konuştu.

AFAD ekipleri vatandaşları afetlere karşı bilinçlendiriyor
AFAD ekipleri vatandaşları afetlere karşı bilinçlendiriyor
AFAD ekipleri vatandaşları afetlere karşı bilinçlendiriyor
AFAD ekipleri vatandaşları afetlere karşı bilinçlendiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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