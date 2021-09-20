AFAD Deprem Simülasyon Tırı Eskişehir'de

AFAD Deprem Simulasyon Tırı, vatandaşlara gerçekçi bir deprem deneyimi yaşatarak farkındalık oluşturmak amacıyla Eskişehir'e geldi.

İçişleri Bakanlığı, 2021 yılını Türkiye Afet Eğitim yılı ilan etti. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla Deprem Simulasyon Tırı ile ülke çapında eğitimler veriyor. Manisa'nın ardından Eskişehir'e gelerek Valilik Meydanı'nda kurulan tırda, vatandaşlara Türkiye'de daha önce yaşanan deprem felaketlerinin şiddetindeki sarsıntılarla gerçekçi bir deprem deneyimi yaşatılıyor.

"İnsanlara deprem deneyimini simülasyonla yaşatmak istiyoruz"

Eskişehir AFAD Eğitim Şube Müdürü Ahmet Turhan, Deprem Simülasyon Tırı hakkında bilgilendirdi. "Türkiye Afet Eğitim yılı kapsamında 51 milyon kişiyi afet farkındalığı konusunda bilinçlendirmek hedefleniyor. Bu anlamda AFAD Başkanlığı ilimizde bir hafta süreyle görev yapacak deprem simülasyon tırını gönderdi. Tırımız bir gün Valilik Meydanı'nda cuma gününe kadar da Espark Alışveriş Merkezi önünde vatandaşları bilinçlendirecek. Afet öncesinde nasıl bir hazırlık yapılması gerektiği, sırasında nasıl doğru davranılması gerektiği sonrasında neler yapması gerektiği konusunda bilgiler vermek için AFAD gönüllülerimizle birlikte çalışıyoruz. İnsanlara bu deneyimi simülasyonla yaşatmak istiyoruz. Depremin ne olduğunu, neler hissedeceklerini, nasıl doğru hareket edeceklerini bu simülasyonla yaşatmak istiyoruz. Deprem simülasyon tırımızda şu anda sınıf düzenimiz var, buraya insanlar oturarak belli derecede depremleri tecrübe ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Yaralanmaların yüzde 50'si yapısal olmayan sebeplerden kaynaklanıyor"

Deprem riskine karşı alınabilecek bazı önlemlerden bahseden Müdür Turhan, "Yaşadığımız mahallenin deprem tehlike değerini e-Devlet üzerinden öğrenebiliyoruz. Bina koordinatlarını girdiğimizde deprem tehlike haritasına göre bunu görebiliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevlendirdiği şirketler binamızın depreme dayanıklı olup olmadığını size söyleyebiliyor . Mutlaka yaşadığınız yeri depreme göre düzenlemeniz gerekiyor. Rahmetli Ahmet Mete Işıkarı yani 'deprem dedemiz', 'İş yerinizde, okulunuzda mutlaka deprem tehlike avına çıkın' derdi. Deprem anında düşüp bize zarar verebilecek eşyaları ya sabitleyeceğiz ya yerlerini değiştireceğiz ya da riski ortadan kaldıracağız. Çünkü yaralanmaların yüzde 50'si, ölümlerin yüzde 3'ü yapısal olmayan unsurlardan kaynaklanıyor" dedi.

"Simülasyon bana o günleri tekrar hatırlattı"

AFAD Similasyon tırını deneyimleyen Nermin Çatpınar, "Simülasyonu denedim, çok korktum. O felaketleri yaşadık Allah bir daha yaşatmasın. Depremler doğal olaylar, bunlara önlem alarak zararlarını gidermemiz lazım. Simülasyon bana o günleri tekrar hatırlattı, daha hazırlıklı olmamız gerektiğini düşündüm. Bu simülasyonların insanların üzerinde diğer eğitimlere göre daha etkili olacağını düşünüyorum çünkü deprem yaşanıyor, sonrasındaki acılar, felaketler ve yıkımlar unutuluyor. Böyle zaman zaman simülasyon ve tatbikatlarla tekrar bize bu felaketlere hazırlıklı olmamızı sağladığını düşünüyorum" dedi.

Gönüllüler vatandaşları bilgilendiriyor

Simülasyon tırında Türkiye'de daha önce yaşanan depremler deneyimlenirken, dışarıda bulunan stantta ise çocuklar için boyama kitapları, yapbozlar, farkındalık el kitapları, yetişkinler için afet acil durum çantasını anlatan broşürler yer alıyor. Daha önce Sinop Ayancık'ta yasanan sel felaketinde görev alan AFAD gönüllüleri Zarife Nur Sarısoy, Sevim Gizem Tığlı ve Şafak Demirci ise deprem öncesinde alınabilecek önlemler hakkında vatandaşlara bilgiler veriyorlar.

AFAD Deprem Simülasyon Tırı, Valilik Meydanı'nın ardından 21-24 Eylül tarihlerinde Espark Alışveriş Merkezi önünde yer alacak. Tırın bir sonraki durağı ise Bilecik olacak. - ESKİŞEHİR