AFAD'dan okullara afet ziyareti
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AFAD'dan okullara afet ziyareti

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AFAD'dan okullara afet ziyareti

AFAD Düzce İl Müdürü Ali Kartal beraberinde şube müdürü Cihan Metin ile birlikte okulları gezerek afet eğitim yılı etkinlikleri çerçevesinde afetlere karşı bilgilendirme yaparak afet çantası hediye etmeye başladı.

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AFAD Düzce İl Müdürü Ali Kartal beraberinde şube müdürü Cihan Metin ile birlikte okulları gezerek afet eğitim yılı etkinlikleri çerçevesinde afetlere karşı bilgilendirme yaparak afet çantası hediye etmeye başladı.

Düzce AFAD Müdürü Ali Kartal ve Şube Müdürü Cihan Metin,2021 afet eğitim yılı etkinlikleri kapsamında Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsü'nü ziyaret ederek ilkokul ve Lise Müdürleri Mürvet Aydın ile İlkay Altınışık'ı ziyaret ettiler.

İl Müdürü Kartal okul yöneticilerine afet bilinci ve eğitimleri konusunda bilgiler vererek ayrıca afet çantası hediye etti.

Okul Müdürü Mürvet Aydın, "2021 Afet eğitim yılı eğitimlerimizi okulumuz veli ve öğrencilerimiz ile sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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