AFAD'dan afet farkındalık tatbikatı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD'dan afet farkındalık tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
AFAD'dan afet farkındalık tatbikatı

Muhtemel afetler için hazırlıklı olunması konusunda eğitim çalışmalarına ağırlık veriliyor.

MALATYA (İHA) - Muhtemel afetler için hazırlıklı olunması konusunda eğitim çalışmalarına ağırlık veriliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Malatya Müdürlüğü personelleri tarafından 2022 afet tatbikat yılı çerçevesinde organize sanayi bölgesindeki işletmelere yönelik afet farkındalık ve yangın farkındalık eğitimi sonrası söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Ayrıca, AFAD acil mobil uygulamasının tanıtımı yapılarak cep telefonlarına indirilmesi sağlandı. - MALATYA

AFAD'dan afet farkındalık tatbikatı

AFAD'dan afet farkındalık tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Tatbikat, Malatya, Yangın, AFAD, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title