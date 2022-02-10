AFAD'dan afet farkındalık tatbikatı

MALATYA (İHA) - Muhtemel afetler için hazırlıklı olunması konusunda eğitim çalışmalarına ağırlık veriliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Malatya Müdürlüğü personelleri tarafından 2022 afet tatbikat yılı çerçevesinde organize sanayi bölgesindeki işletmelere yönelik afet farkındalık ve yangın farkındalık eğitimi sonrası söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Ayrıca, AFAD acil mobil uygulamasının tanıtımı yapılarak cep telefonlarına indirilmesi sağlandı. - MALATYA