: AFAD Başkanı Güllüoğlu, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

07.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:08

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Güllüoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım" fotoğrafı için oy kullanan Güllüoğlu, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını seçti. Güllüoğlu'nun spor kategorisindeki tercihi ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafı oldu.

"Yarışmayı sürdürülebilir ve uzun süreli hale getiren AA'yı tebrik ediyorum"

Oylamaya ilişkin değerlendirmede bulunan AFAD Başkanı Güllüoğlu, fotoğrafların gayet başarılı olduğunu belirterek, bu oylamayı geleneksel hale getirmesinden dolayı AA'yı tebrik etti.

Fotoğraf oylamasıyla bir yılın hatırlandığını kaydeden Güllüoğlu, haber kategorisinde oy verdiği fotoğrafın, AFAD ekiplerinin de 4 gün boyunca gece gündüz çalıştığı İstanbul'daki Yeşilyurt apartmanının yıkılması sonrası tehlikeye neden olan çevredeki binaların kontrollü yıkımına ilişkin fotoğraf olduğunu ifade etti. Afetlere hazırlık yılında aralık ayının temasının bina güvenliği olduğunu anımsatan Güllüoğlu, seçtiği fotoğrafın bina güvenliğinin önemini hatırlattığını söyledi.

Güllüoğlu, yaşam kategorisinde seçtiği engelli babanın engelli çocuğuyla oynadığı anın kaydedildiği fotoğrafın, Suriye'deki iç savaşta yaralanıp engelli kalanların hayatlarını hatırlatması açısından önemine işaret etti.

Spor kategorisinde oy verdiği engelli yüzücü fotoğrafının çok etkileyici olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, kendisini zayıf hisseden kişinin, bu fotoğrafa bakarak tekrar güçlenebileceğini bildirdi.

Güllüoğlu, milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'yu ve fotoğrafı çeken Erhan Elaldı'yı tebrik ederek bu karenin, çerçeveletip asılacak tarzda bir fotoğraf olduğunu dile getirdi.

Yaralanan AA foto muhabiri Yalçın için geçmiş olsun dileği

Fotoğraf sanatı ya da fotoğrafçılığın zor bir meslek olduğuna dikkati çeken Güllüoğlu, Fransa'daki gösterileri takip ederken yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'a ve Anadolu Ajansı camiasına "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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