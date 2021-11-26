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ADÜ TÜHİS Genel Kurulunda temsil edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ADÜ TÜHİS Genel Kurulunda temsil edildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Genel Kuruluna ADÜ'yü temsilen katıldı.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ( Tühis ) Genel Kuruluna ADÜ'yü temsilen katıldı.

Genel kurulun son derece verimli geçtiğini ve ADÜ'nün 32. olağan genel kurulda temsil edildiğini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, kurum olarak üyesi bulundukları Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) yeni çalışma döneminde başarılar diledi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ile sona erdi. - AYDIN

ADÜ TÜHİS Genel Kurulunda temsil edildi

ADÜ TÜHİS Genel Kurulunda temsil edildi

ADÜ TÜHİS Genel Kurulunda temsil edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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