ADÜ personelinden Rektör Aldemir'e destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADÜ personelinden Rektör Aldemir'e destek

ADÜ personelinden Rektör Aldemir'e destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir şahsında ADÜ'ye yapılan iddialara yönelik olarak 28 Mayıs 2021 tarihinde başlayan mahkeme sürecinde akademik ve idari personel Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e destek oldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir şahsında ADÜ'ye yapılan iddialara yönelik olarak 28 Mayıs 2021 tarihinde başlayan mahkeme sürecinde akademik ve idari personel Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e destek oldu.

Davacı olarak yer alan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e destek olmak amacıyla Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe ile akademik ve idari personel adliye önünde bir araya geldi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'nün adının bilim ve başarı ile anılmaya layık olduğunu belirterek desteklerinden dolayı akademik ve idari personele teşekkür etti. - AYDIN

ADÜ personelinden Rektör Aldemir'e destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Hasan Polatkan Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Oğuzhan Koç Prens Harry Hülya Avşar Merve Çağıran
Spor Ali Koç Arda Turan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ADÜ personelinden Rektör Aldemir'e destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 12:10:03. #1.11#

title