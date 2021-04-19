ADÜ Öğretim Üyesi, müzik kitabının bölüm yazarlığını yaptı
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ADÜ Öğretim Üyesi, müzik kitabının bölüm yazarlığını yaptı

ADÜ Öğretim Üyesi, müzik kitabının bölüm yazarlığını yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, Müzik Kimlik II adlı kitabın, 5.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, Müzik Kimlik II adlı kitabın, 5. bölümünde yer alan, 'Kültürel Kimlik Bağlamında Çorum Yöresi Cem Ritüelleri ve Müzik Pratikleri: Abdal Musa Birlik Cemi Örneği' başlıklı araştırmanın 1'inci yazarlığını üstlendi.

Müzikoloji alanına ait çalışmaları kapsayan kitapta bölüm yazarlığı yapan Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, "Lisansüstü öğrencim Emrah Şahin ile Çorum yöresinde, sistematik olarak gerçekleştirdiğimiz araştırma sonucunda ortaya çıkan verilerin, alanın ilgililerine kaynaklık edeceğini düşünüyoruz" dedi. - AYDIN

ADÜ Öğretim Üyesi, müzik kitabının bölüm yazarlığını yaptı
ADÜ Öğretim Üyesi, müzik kitabının bölüm yazarlığını yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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