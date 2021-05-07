ADÜ öğrencisinden, işitme engelliler için önemli proje
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ADÜ öğrencisinden, işitme engelliler için önemli proje

ADÜ öğrencisinden, işitme engelliler için önemli proje
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADÜ öğrencisi Yavuz Can Aydın, işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına hayata geçirdiği 'Duymayan Kalmasın' projesi ile üçüncü oldu.

ADÜ öğrencisi Yavuz Can Aydın, işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına hayata geçirdiği 'Duymayan Kalmasın' projesi ile üçüncü oldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi Yavuz Can Aydın, İGA Uçan Fikirler Proje Yarışması'ndan üçüncülükle döndü. ADÜ Nazilli İktisadi İdari Bilimler (İİBF) Fakültesi İşletme Bölümü mezun öğrencisi Yavuz Can Aydın, Yetenek Kapısı Proje Yarışmaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve İGA Havalimanı İşletmesi işbirliği ile düzenlenen "İGA Uçan Fikirler Proje Yarışması"nda üçüncülüğe layık görülen takımda yer aldı.

'Duymayan Kalmasın' projesi ile üçüncü olan 55 takımında yer alan ADÜ öğrencisi Yavuz Can Aydın, projenin işitme engelli bireyleri kapsadığını belirterek, "Havaalanlarında kapı numarası veya rötar gibi duyuruların sesli yapılıyor olması işitme engelliler için zorluk oluşturmakta. Projemizde bu konuyu ele aldık ve havaalanlarının belirli yerlerine akıllı ekranlar konulabileceğini ve bu ekranlarda anonsların işaret diliyle anlatılabileceğini düşündük. Bu sayede işitme engelli bireylerin daha özgür ve özgüvenli bir yolculuk yapabilmesini hedefledik" dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise yaptığı kısa açıklama ile ADÜ öğrencisi Yavuz Can Aydın'ı ve proje ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN

ADÜ öğrencisinden, işitme engelliler için önemli proje
ADÜ öğrencisinden, işitme engelliler için önemli proje

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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