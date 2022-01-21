ADÜ Hemşirelik Fakültesi doktora öğrencileri Sözel Bildiri Birincilik Ödülü'nü almaya hak kazandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADÜ Hemşirelik Fakültesi doktora öğrencileri Sözel Bildiri Birincilik Ödülü'nü almaya hak kazandı

ADÜ Hemşirelik Fakültesi doktora öğrencileri Sözel Bildiri Birincilik Ödülü'nü almaya hak kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi doktora öğrencileri, Antalya'da gerçekleşen, 4. Uluslararası ve 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi'nde en iyi sözel bildiri birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

ANTALYA (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi doktora öğrencileri, Antalya'da gerçekleşen, 4. Uluslararası ve 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi'nde en iyi sözel bildiri birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Gezer danışmanlığında ADÜ Hastanesi'nde Uzman Hemşire Esma Özaydın, Arş. Gör Ezgi Arslan ve Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Gör. Halise Çinar'ın hazırladığı bildiri, 'Hemşirelerin Resüsitasyon Sırasında Aile Varlığına İlişkin Düşünceleri ve Etkileyen Faktörler' konusunda hazırlandı. Bildiri, 4. Uluslararası ve 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi'nde en iyi sözel bildiri birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim elemanlarımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi. - AYDIN

ADÜ Hemşirelik Fakültesi doktora öğrencileri Sözel Bildiri Birincilik Ödülü'nü almaya hak kazandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Antalya, Doktora, Aydın, Türk, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title