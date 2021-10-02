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ADÜ Eğitim Fakültesi 'Oryantasyon Programı' düzenlendi

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ADÜ Eğitim Fakültesi 'Oryantasyon Programı' düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi'ne yeni kayıt olan öğrenciler için dört oturum halinde çevrimiçi olarak 'Lisans Oryantasyon Programı' düzenlendi.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi'ne yeni kayıt olan öğrenciler için dört oturum halinde çevrimiçi olarak ' Lisans Oryantasyon Programı' düzenlendi.

Oryantasyon programının birinci oturumunda ADÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Serdar Sağkal öğrencilere Fakülte hakkında bilgi verdi. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve ADÜ Genç Müdürü Doç. Dr. Yaşar Kuzucu öğrencileri 'ADÜ Genç' biriminin olanakları hakkında bilgilendirdi. Birinci oturumun sonunda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Oryantasyon programının ikinci oturumunda, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Serdar Sağkal, öğrencileri yüz yüze eğitim, karma eğitim, uzaktan eğitim süreçleri ile Güz Yarıyılı usul ve esasları konusunda bilgilendirdi. Ayrıca bu oturumda Sağkal, öğrencilerle fakültenin detaylı görsellerini paylaşarak, fakültede sanal bir gezi gerçekleştirdi. İkinci oturumun sonunda Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Serdar Sağkal, öğrencilerden gelen tüm soruları cevaplandırdı.

Üçüncü oturum öğrencilerin kendi bölüm akademik personeliyle tanışmaları, bölüm akademik personeli, öğretim programı, mezuniyet sonrası iş olanakları hakkında bilgilendirilmeleri, akademik danışmanların akademik danışmanlık süreci hakkında bilgi vermeleri temelinde gerçekleşti. Bölümlerin ayrı ayrı gerçekleştirdiği bu oturumların sonunda bölümler kendi öğrencilerinin sorularını cevaplandırdı.

Dördüncü ve son oturumda ise öğrencilere Prof. Dr. Şerife Ak tarafından ERASMUS, Dr. Öğr. Üyesi Hanife Can Şen tarafından FARABİ ve Doç. Dr. Burak Feyzioğlu tarafından Mevlana Değişim Programları ve imkanları ile ilgili tanıtım sunumları yapıldı. Oturumun sonunda öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı. - AYDIN

ADÜ Eğitim Fakültesi 'Oryantasyon Programı' düzenlendi

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