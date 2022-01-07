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ADÜ'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri gerçekleşti

ADÜ'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele adlı seminer gerçekleşti.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele adlı seminer gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu'nun yaptığı seminerde, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Yıldırım ve Öğretim Görevlisi Gülşah Ş. Kale Yolcu konuşmacı olarak yer aldı.

Seminerde, bağımlılık hakkındaki temel bilgilerin yanı sıra madde bağımlılığına ilişkin istatistikler, gençlerin madde bağımlılığı karşısında yapabilecekleri, dikkat etmeleri gerekenler, kurumsal ve bireysel olarak bağımlılıkla mücadele konuları ele alındı.

Öğrencileri ve öğretim elemanlarının katıldığı seminer, soru ve önerilerin ardından Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu'nun konuşmacılara çiçek takdimi ile sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri gerçekleşti

ADÜ'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri gerçekleşti

ADÜ'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri gerçekleşti

ADÜ'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri gerçekleşti

ADÜ'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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