ADÜ Arama Kurtarma Ekibi, Yangın Bölgesinde Destek Sağlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADÜ Arama Kurtarma Ekibi, Yangın Bölgesinde Destek Sağlıyor

ADÜ Arama Kurtarma Ekibi, Yangın Bölgesinde Destek Sağlıyor
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

ADÜ Arama Kurtarma Ekibi, Yangın Bölgesinde Destek Sağlıyor Üniversitemiz Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağlı olarak çalışmalarını yürüten ADÜ Arama Kurtarma Ekibi, Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarına 12 kişilik ekip ile destek veriyor.

ADÜ Arama Kurtarma Ekibi, Yangın Bölgesinde Destek Sağlıyor Üniversitemiz Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağlı olarak çalışmalarını yürüten ADÜ Arama Kurtarma Ekibi, Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarına 12 kişilik ekip ile destek veriyor.

Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki, Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Gökhan Yılmaz, İş Sağlığı Güvenliği Birimi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Nadir Savaş Öter, Sivil Savunma Uzmanı Gülay Çağatay, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu'nun yer aldığı ekipte Üniversitemiz akademik ve idari personeli yer alıyor

Yüce Milletimiz Bu Felaketinde Üstünden Gelecektir

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ülkemizde son günlerde meydana gelen orman yangınlarının derin üzüntüsünü hissettiğini belirterek "Meydana gelen orman yangınları doğamız, canlılarımız ve ekosisteme büyük zarar verdi. Yangında kaybettiklerimizin yaralarını elbette saracağız; yüce milletimiz, bir olarak bu felaketin de üstünden de gelecektir. " dedi.

ADÜ Arama Kurtarma Ekibinden bilgi alan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "ADÜ Arama Kurtarma Ekibinin tüm varlığıyla, elinden geleni yaparak yangın bölgesinde destek sağlayacağına inancım tam. Yangın bölgelerinde destek veren her bir vatandaşımızdan Allah razı olsun. " dedi.

Bölgemiz için Elimizden Geleni Yapmaya Hazırız

ADÜ Arama Kurtarma Ekibinin yangın, arama kurtarma ve deprem ile ilgili eğitimler aldığını belirten Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, "Güçlü bir ekibiz, kriz merkezinin bize verdiği görevleri yaparak yangın bölgesinde sosyal destek sağlayacağız. Bölgemiz için elimizden geleni yapmaya hazırız. " dedi

Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki, "Ülkemizde başlayan orman yangınları ilimizde de maalesef değişik bölgelerde ortaya çıktı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin olağanüstü durumlar için oluşturmuş olduğu Arama Kurtarma Ekibi, Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu, Umut Derneği ile beraber bölgemizdeki aktif yangınlara müdahale için destek sağlayacağız. " dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan Haydar Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik Çağatay Akman
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ADÜ Arama Kurtarma Ekibi, Yangın Bölgesinde Destek Sağlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:32:16. #1.14#

title