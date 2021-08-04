ADÜ Arama Kurtarma Ekibi, Yangın Bölgesinde Destek Sağlıyor

ADÜ Arama Kurtarma Ekibi, Yangın Bölgesinde Destek Sağlıyor Üniversitemiz Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağlı olarak çalışmalarını yürüten ADÜ Arama Kurtarma Ekibi, Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarına 12 kişilik ekip ile destek veriyor.

ADÜ Arama Kurtarma Ekibi, Yangın Bölgesinde Destek Sağlıyor Üniversitemiz Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağlı olarak çalışmalarını yürüten ADÜ Arama Kurtarma Ekibi, Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarına 12 kişilik ekip ile destek veriyor.

Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki, Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Gökhan Yılmaz, İş Sağlığı Güvenliği Birimi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Nadir Savaş Öter, Sivil Savunma Uzmanı Gülay Çağatay, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu'nun yer aldığı ekipte Üniversitemiz akademik ve idari personeli yer alıyor

Yüce Milletimiz Bu Felaketinde Üstünden Gelecektir

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ülkemizde son günlerde meydana gelen orman yangınlarının derin üzüntüsünü hissettiğini belirterek "Meydana gelen orman yangınları doğamız, canlılarımız ve ekosisteme büyük zarar verdi. Yangında kaybettiklerimizin yaralarını elbette saracağız; yüce milletimiz, bir olarak bu felaketin de üstünden de gelecektir. " dedi.

ADÜ Arama Kurtarma Ekibinden bilgi alan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "ADÜ Arama Kurtarma Ekibinin tüm varlığıyla, elinden geleni yaparak yangın bölgesinde destek sağlayacağına inancım tam. Yangın bölgelerinde destek veren her bir vatandaşımızdan Allah razı olsun. " dedi.

Bölgemiz için Elimizden Geleni Yapmaya Hazırız

ADÜ Arama Kurtarma Ekibinin yangın, arama kurtarma ve deprem ile ilgili eğitimler aldığını belirten Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, "Güçlü bir ekibiz, kriz merkezinin bize verdiği görevleri yaparak yangın bölgesinde sosyal destek sağlayacağız. Bölgemiz için elimizden geleni yapmaya hazırız. " dedi

Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki, "Ülkemizde başlayan orman yangınları ilimizde de maalesef değişik bölgelerde ortaya çıktı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin olağanüstü durumlar için oluşturmuş olduğu Arama Kurtarma Ekibi, Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu, Umut Derneği ile beraber bölgemizdeki aktif yangınlara müdahale için destek sağlayacağız. " dedi.

Kaynak: Habermetre