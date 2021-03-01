Adriana Lima ve Nusret Gökçe aynı karede! Aralarındaki boy farkı dikkat çekti
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Adriana Lima ve Nusret Gökçe aynı karede! Aralarındaki boy farkı dikkat çekti

01.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:49

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Miami'de düzenlenen boks maçında sosyetik kasap Nusret Gökçe ile karşılaştı. Hatıra fotoğrafı çektiren Lima ne Gökçe'nin arasındaki boy farkı ise hayranlarını güldürdü.

Adriana Lima ile Nusret Gökçe, ABD'de düzenlenen Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet şampiyonluk maçında Avni Yıldırım ile Meksikalı boksör Canelo Alvarez arasındaki karşılaşmayı izledi.

NUSRET'E SARILIP POZ VERDİ

Brezilyalı model, Miami Hard Rock Stadyumu'nda gerçekleşen organizasyonda Nusret'i görünce fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Süper mini şortlu kombiniyle dikkat çeken ünlü model, Nusret'e sarıldığı pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Adriana Lima ve Nusret Gökçe aynı karede! Aralarındaki boy farkı dikkat çekti

BOY FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafta en dikkat çeken şey ise Lima ile Gökçe arasındaki boy farkı oldu. Uzun yıllar mankenlik yapan Adriana Lima 1.79 boyunda. Nusret Gökçe'nin boyu ise 1.65.

NUSRET, ADRIANA İLE POZUNU PAYLAŞMADI

Neredeyse her anını Instagram hesabından yayınlayan Nusret Gökçe ise boks maçından görüntüleri paylaşırken Adriana Lima ile olan pozunu yayınlamadı.

Adriana Lima ve Nusret Gökçe aynı karede! Aralarındaki boy farkı dikkat çekti
Haber Yorumları (6)
POYRAZ: arkadaki master chef teki somer sef degilmi :)
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BAK HELE: Nusrette topuklu ayakkabı yok ne yapsın adam :D
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KUDURET: Yok beeee, Nusret corap giymemis de o yüzden kisa görünüyor. Aslinda sirim gibidir bizim. . . pardon sizin Nusret''iniz. Ya da fazla tuz serpmekten cekmis de kisalmis olabilir. . .
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