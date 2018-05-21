Adriana Lima ve Metin Hara'nın Yatak Pozu Beğeni Yağmuruna Tutuldu

2017 yılında sevgili olan ve kısa süre sonra ailelerini tanıştıran manken Adriana Lima ve yazar Metin Hara, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

DOLU DİZGİN DEVAM EDİYOR

İlişkilerinin güzel gittiğini yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gözler önüne seren çift, bu sefer de yatakta çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

"AŞK HER ZAMAN KAZANACAK"

Metin Hara'yı yanağından öperken fotoğraflarını çeken Lima, "Aşk her zaman kazanacak" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Güzel mankenin paylaşımı kısa sürede 359 bin beğeni alırken binlerce de yorum yapıldı.