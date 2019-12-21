Adrian Lima'dan eski sevgililerini üzecek paylaşım! İşte inandığı tek gerçek aşkı
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Adrian Lima'dan eski sevgililerini üzecek paylaşım! İşte inandığı tek gerçek aşkı

Son olarak yazar Metin Hara ve iş adamı Emre Uyar ile ilişki yaşayan ünlü model Adriana Lima, eski aşklarını tarihe gömecek bir paylaşım yaptı. 38 yaşındaki model, kızları ile çekilen bir pozunu "İnandığım tek gerçek aşk.. Geri kalanı tarih" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

21.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:51
Adrian Lima'dan eski sevgililerini üzecek paylaşım! İşte inandığı tek gerçek aşkı

38 yaşındaki model , son Instagram paylaşımıyla eski aşklarını da "tarihe gömdü."

Son olarak Türk iş adamı Emir Uyar ile ondan önce de ile aşk yaşayan, gönül defterine bir evliliğin yanı sıra birçok ünlü sevgili sığdıran Lima, tek gerçek aşkının ne olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

Adriana Lima, kızları Valentina ve Sienna ile birlikte havalimanında çekilen bir pozunu "İnandığım tek gerçek aşk.. Geri kalanı tarih" notuyla paylaştı.

Birçok takipçisi de bu paylaşıma hem beğeni yağdırdı hem de "aynı fikirde olduğunu" belirtti.

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