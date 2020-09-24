Adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular
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Adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular

24.09.2020 09:44 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:43

Adana'da arabayla kaldırımda oturan bir kişiye yaklaşıp adres sorarken vatandaşın elini beline götürmesiyle kendilerine tehdit anlayan iki şahıs silahla kaldırımda oturan adamı vurdu. Olay yerinden kaçan şahıslar polis ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Adana'da adres sormak istedikleri vatandaşı, elini beline götürünce adresi soran şahıslar korkarak vatandaşı silahla vurup kaçtılar. Olay yerine gelen ekipler yaralı adamı hastaneye kaldırırken, kaçan 2 şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Kemal Bulvarında otomobil ile giden Kemal K.ile Osman A.adres sormak için durdu. Adres sormak istedikleri kaldırımdaki Şahin Yılmaz eline beline götürdü. Bu sırada Kemal K. ve Osman A. silahla ateş edip Şahin Yılmaz'ı yaralayıp kaçtı.

Adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı tedavi altına alınırken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

ZANLILAR VURDUKLARINI KABUL ETTİ

Yapılan çalışmalar sonucunda iki zanlı da yakalandı. Zanlılar ifadelerinde şahsı vurduklarını kabul edip adres sormak istediklerini bu sırada şahsın eline beline götürdüğünü bu nedenle korkup vurduklarını söyledikleri öğrenildi.

Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

Haber Yorumları (23)
GADDAR KERİM: Teksas mı orası hızlı çeken vuruyor. kimse kimseyi durduk yere elini beline götürdü diye vurmaz.
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AHMET: işi gücü olmayan bu yaratıklar hangi para ile araba almışlar. hangi para ile hangi bakkaldan silah almışlar inanın bunun cevabını iç işleri bakanımızdan ve her suçluyu serbest bırakan adalet bakanımızdan bekliyoruz.
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BRS:16: DEMEKİ BU DİNGOLARIN ÖNCEDENDE PİS İŞLER ÇEVİRDİĞİNİN İŞARET HABER YAZILDIĞI GİBİ DORU İSE TEDBİR ALAYIM ADRES SORONI BEN VURAYIM MI BEN GİDİCEĞİME O GİTSİN:)))
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