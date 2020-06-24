Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
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Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu

Antalya'da adres sormak için girdiği oto tamircisinde bir anlık dalgınlığı sonucu 1 metre derinliğindeki tamir kanalına düşen vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı.

Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
24.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:03

Antalya'nın Alanya ilçesinde, adres sormak için girdiği oto tamircisinde 1 metre derinliğindeki kanala düşen Mehmet Akbulut, yaralandı.

BİR ANLIK DALGINLIK PAHALIYA PATLADI

Alanya Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircisine adres sormak için gelen Mehmet Akbulut, bir anlık dalgınlık sonucu 1 metre derinliğindeki tamir kanalına düştü.

Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Akbulut'u ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Akbulut, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

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