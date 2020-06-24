Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu Antalya'da adres sormak için girdiği oto tamircisinde bir anlık dalgınlığı sonucu 1 metre derinliğindeki tamir kanalına düşen vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, adres sormak için girdiği oto tamircisinde 1 metre derinliğindeki kanala düşen Mehmet Akbulut, yaralandı. BİR ANLIK DALGINLIK PAHALIYA PATLADI Alanya Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircisine adres sormak için gelen Mehmet Akbulut, bir anlık dalgınlık sonucu 1 metre derinliğindeki tamir kanalına düştü. SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Akbulut'u ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Akbulut, tedaviye alındı. Kaynak: DHA