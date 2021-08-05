Adnan Özbal kimdir? Deniz Kuvvetleri komutanı Adnan Özbal kimdir? Adnan Özbal kaç yaşında, nereli? Adnan Özbal biyografisi!
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Adnan Özbal kimdir? Deniz Kuvvetleri komutanı Adnan Özbal kimdir? Adnan Özbal kaç yaşında, nereli? Adnan Özbal biyografisi!

Adnan Özbal kimdir? Deniz Kuvvetleri komutanı Adnan Özbal kimdir? Adnan Özbal kaç yaşında, nereli? Adnan Özbal biyografisi!
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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi, YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı. Peki, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal kimdir? Adnan Özbal kaç yaşında, nereli? Adnan Özbal hayatı ve biyografisi nedir?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda albay ve generallerin terfileri ele alındı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi, YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı. Peki, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal kimdir? Adnan Özbal kaç yaşında, nereli? Adnan Özbal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ADNAN ÖZBAL KİMDİR?

30 Ekim 1958 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1976 yılında Deniz Lisesi'nden, 1980 yılında Deniz Harp Okulu'ndan teğmen rütbesi ile mezun olmuştur.

1973 yılında girdiği Deniz Lisesi'ndeki eğitimini 1976 yılında tamamlayan Adnan Özbal, 1980 yılında Deniz Harp Okulu'ndan teğmen rütbesi ile mezun olmuştur.

1980 yılından itibaren sırasıyla TCG İstanbu ve TCG Mareşal Fevzi Çakmak Muhriplerinde Branş Subaylığı, TCG Şahin Hücumbotunda II.Komutanlık, TCSG 22, TCG Şahin ve TCG Rüzgar Hücumbotlarında Komutanlık, 2003-2005 yıllarında 2 sene süreyle 2'nci Hücumbot Filotillası Komodorluğu görevlerini icra etmiştir.

1989 yılında Deniz Harp Akademisi Öğrenimini tamamlayan Oramiral Özbal, karargah görevleri kapsamında Hücumbot Filosu Karargahı, Gnkur.İsth.Bşk.lığı ve Napoli/İtalya'da Nato Karargahında Proje Subaylığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığında Şube Müdürlüğü, Kuzey Deniz Saha Komutanlığında, Lojistik ve Harekat Başkanlıkları görevlerinde bulunmuş ve 2008 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiştir.

Tuğamiral rütbesiyle sırasıyla Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Hücumbot Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevlerini yerine getiren Ora. ÖZBAL 2012 yılında Tümamiralliğe terfi etmiş, 2012 - 2013 tarihleri arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı, 2013-2014 tarihleri arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

30 Ağustos 2015 tarihinde Koramiralliğe terfi eden Oramiral Adnan ÖZBAL, 2014 -2016 tarihleri arasında Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, 2016 - 2017 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı görevlerini yürütmüştür.

2 Ağustos 2017 tarihli Yüksek Askeri Şura kararları gereğince Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Oramiral Adnan Özbal, 22 Ağustos 2017 tarihinde 26'ncı Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak göreve başlamıştır.

30 Ağustos 2018 tarihinde Oramiral rütbesine terfi eden ve İngilizce bilen Öznal, evli ve bir kız çocuk babasıdır.

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Adnan Özbal kimdir? Deniz Kuvvetleri komutanı Adnan Özbal kimdir? Adnan Özbal kaç yaşında, nereli? Adnan Özbal biyografisi! - Haberler
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