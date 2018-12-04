Adnan Oktar Operasyonda Kız Kardeşlerden Kan Donduran İtiraf: Her Görüşmede Taciz Ediyordu

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon sonrasında savcılık tarafından yapılan soruşturmada, Oktar örgütünün bir ailenin üç kızını nasıl kandırıp tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. Kardeşlerden biri verdiği ifadede "Oktar her görüşme de beni istismar ediyordu" dedi.

"ABLAMI MANKENLİK AJANSINA KAYDETTİREREK ÜNLÜ YAPTIRACAĞINI SÖYLEDİ"

Üç kız kardeşten G.Ç. ifadesinde yaşadığı korkunç anları anlattı. 15 yaşından 17 yaşına kadar iki yıl boyunca Adnan Oktar ve adamlarının cinsel saldırılarına maruz kaldıklarını söyleyen G.Ç., "Ablam Ç., 2011 veya 2012 tarihinde Beşiktaş'ta dershaneye giderken Ender Daban isimli biriyle tanıştı. Ender Daban, ablamı bir mankenlik ajansına kaydettirerek ünlü yapacağını söylemişti. Sonrasında ablam Bora Yıldız'la tanıştı ve sevgili oldular.

"BENDE ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI İSTEDİ, BENDE ATTIM"

Ablamın doğum gününü kutlamak için gittiğimiz restoranda biz de Daban ve diğerleriyle tanıştık. Ben o gün tanıştığım Kartal Göktan ile sevgili oldum. Bir süre sonra Kartal benden çıplak fotoğraflarımı istemeye başladı. Ben de toylukla isteklerini yerine getirdim" dedi.

Kartal Göktan

"OKTAR HER GÖRÜŞMEDE BEN, İSTİSMAR EDİYORDU"

G.Ç., Kartal Göktan'ın kendisine arkadaşlarıyla defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu, bir gece Oktar'la da tanıştırdığını belirterek "Oktar her görüşmede beni istismar ediyordu" diye konuştu.

"BİR KIZA 50 KİŞİ CİNSEL TACİZDE BULUNDU VE VİDEOYA ÇEKTİLER"

Üç kız kardeşle ilgili ifade veren U.Ş. isimli tanık ise şunları söyledi: "Oktar özellikle Ç. ile ilgileniyordu. O dönem 16 yaşında olan Ç. isimli kıza Adnan Oktar'ın emriyle 50 kişinin cinsel tacizde bulunduğunu ve bunları videoya çektiklerine şahit oldum.

"TEHDİT VE ŞANTAJLA OKTAR'IN CARİYESİ YAPILDI"

Kız tehdit ve şantajla Adnan Oktar'ın cariyesi yapıldı. Ailesinden koparmak için sahte bir evlilik tertip edildi. Kartal Göktan her akşam G. ile ilgili Oktar'a bilgi veriyordu" dedi.