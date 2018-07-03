Adnan Oktar'ın Kediciklerinden Didem Ürer Instagram'dan Adnan Oktar'a Olan Aşkını İlan Etti
Adnan Oktar'ın kediciklerinden Didem Ürer, Instagram'ın story bölümünden paylştığı fotoğraflarla Adnan Oktar'a olan aşkını ilan etti.
Kediciklerden Didem Ürer sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Ürer, Instagram'ın story bölümünden paylaştığı fotoğraflarla Adnan Oktar'a olan aşkını ilan etti.
ADNAN OKTAR'LA FOTOĞRAFINA TEK AŞKIM YAZDI
Kedicik Ürer Instagram'ı story bölümünden attığı Oktar'la birlikte olan fotoğrafına "Tek aşkım" yazdı. Paylaştığı fotoğrafı gören takipçiler şaşkınlıklarını gizleyemedi.