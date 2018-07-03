Adnan Oktar'ın Kediciklerinden Didem Ürer Instagram'dan Adnan Oktar'a Olan Aşkını İlan Etti

Kediciklerden Didem Ürer sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Ürer, Instagram'ın story bölümünden paylaştığı fotoğraflarla Adnan Oktar'a olan aşkını ilan etti.

ADNAN OKTAR'LA FOTOĞRAFINA TEK AŞKIM YAZDI

Kedicik Ürer Instagram'ı story bölümünden attığı Oktar'la birlikte olan fotoğrafına "Tek aşkım" yazdı. Paylaştığı fotoğrafı gören takipçiler şaşkınlıklarını gizleyemedi.