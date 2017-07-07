Adnan Oktar'ın Kediciğinin Üstsüz Pozu Sosyal Medyayı Salladı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Adnan Oktar'ın kedicikleri, havaların ısınmasıyla birlikte tatil sezonunu açtı.

"SEVİYORUM SENİ YAZ"

Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Tülay Kumaşçı, havuzda çekilen bir fotoğrafını "Seviyorum seni yaz" notuyla paylaştı. Kumaşçı'nın fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

ELEŞTİREN DE OLDU ÖVGÜLER DİZEN DE

Bazı takipçileri Kumaşçı'yı bu cesur pozundan dolayı eleştirirken, bazıları da "çok güzelsin" şeklinde özgüler dizdi.

İşte kediciğin o paylaşımı;