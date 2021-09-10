Mahkeme tutanaklarını derlediler! Adnan Oktar'ın bir günü çizgi film oldu

Geçtiğimiz aylarda çeşitli suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde olan Adnan Oktar'ın bir günü çizgi film haline getirildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan video "Mahkeme tutanakları üzerinden Adnan Oktar'ın bir günü." notuyla paylaşılırken, video kısa sürede gündem oldu.

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, şimdi de çizgi filmi ile gündemde. "140journos" adlı platform, Oktar'ın mahkeme tutanakları üzerinden bir gününü film haline getirip paylaştı.

"TUTANAKLAR ÜZERİNDEN OKTAR'IN BİR GÜNÜ"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan video, "Kurdukları şantaj ve tehdit ağıyla varlığını onlarca yıl sürdürebilen Adnan Oktar ve suç örgütü, 2018'de Çengelköy'deki o meşhur villaya yapılan baskınla çökertildi. Aylarca süren duruşmalar, yaşananların sadece bir kısmını ortaya çıkartabildi. Mahkeme tutanakları üzerinden Adnan Oktar'ın bir günü." notu ile paylaşıldı.

KADINLARI NASIL TUZAĞA DÜŞÜRDÜĞÜ ANLATILDI

Çizgi filmde, Adnan Oktar'ın 'kedicik' olarak bilinen kadınları nasıl tuzağına düşürdüğü başta olmak üzere şatafatlı hayatının bugüne kadar pek de gün yüzüne çıkmayan ayrıntıları anlatıldı. Yaklaşık 6,46 dakikalık videoda Adnan Oktar ile müritlerinin diyaloglarını ve ilginç konuşmalarını mizahi bir dil ile anlatılıyor.

Videoda tutanaklardan alınan detaylar arasında; Oktar'ın kadınlar tarafından giydirilmesi, çorabından saatine kadar her aksesuarının fön makinesiyle ısıtılması, gazete sayfalarının bile yanındaki kadınlar tarafından çevrilmesi yer alıyor.